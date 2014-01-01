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الحوثيون يهددون باستهداف قصور المسؤولين السعوديين

الثلاثاء 07 يوليو 2020 10:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحوثيون يهددون باستهداف قصور المسؤولين السعوديين


صنعاء /سما/

هددت جماعة الحوثي اليمنية، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحافيّ عقده المتحدث العسكري للجماعة، يحيى سريع، بالعاصمة صنعاء؛ باستهداف قصور المسؤولين السعوديين، ودعت المدنيين إلى الابتعاد عن محيطها.

وقال سريع خلال حديثه في المؤتمر: "على المدنيين السعوديين أو المقيمين الابتعاد عن قصور" المسؤولين السعوديين؛ "فقد أصبحت ضمن الأهداف العسكرية لقواتنا"، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأضاف: "نقول لإخواننا من مواطنين ومقيمين في السعودية، ابتعدوا عن المقرات العسكرية أو المقرات المستخدمة لأغراض عسكرية".

وتحدث عن تنفيذ جماعة الحوثي "عمليات نوعية في السعودية؛ تمثلت في استهداف مواقع حساسة بالمملكة (لم يحددها)".

ولم تعقب السلطات السعودية أو التحالف الذي تقوده في اليمن، على تصريحات المسؤول الحوثي حتى الآن.

وقبل نحو أسبوع، استأنفت مقاتلات التحالف بقيادة السعودية، غارات عنيفة على مناطق بالعاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي منذ نحو 6 سنوات، فيما أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، يوم الجمعة الماضي، استهداف مطار وقاعدة جوية جنوب غربي السعودية، عبر طيران مُسيَّر.

ومنذ عام 2015، ينفذ التحالف عمليات عسكرية في اليمن، دعما للقوات الموالية للحكومة، ضد المسلحين الحوثيين، المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء وصعدة منذ عام 2014.

#السعودية #الحوثيون #الحرب اليمنية

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