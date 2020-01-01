سلطة النقد توضح طبيعة دوام المصارف ومؤسسات الإقراض وشركات الصرافة

رام الله / سما /

أعلنت سلطة النقد الفلسطينية يوم الثلاثاء، عن طبيعة دوام كافة المصارف ومؤسسات الإقراض خلال الفترة الراهنة، وذلك بعد إعلان الحكومة عن تمديد الإغلاق لمدة 5 أيام إضافية لمواجهة تفشي فيروس كورونا .

وأكدت سلطة النقد في بيان على صفحتها في فيسبوك، إعادة فتح فروع المصارف ابتداء من صباح يوم الأربعاء، بحيث تعمل المقاصة وفقا للمعتاد، وذلك بهدف استمرار تقديم الخدمات المصرفية والحفاظ على الدورة التجارية والاقتصادية وتوفير السلع والخدمات الأساسية للمواطنين طيلة فترة الأزمة.

وأوضحت أنه سيتم تقليص ساعات العمل المخصصة لإستقبال الجمهور، بحيث تبدأ من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الساعة الثانية بعد الظهر، وتنظيم تواجد المراجعين داخل الفرع بما لا يتجاوز العدد 10 مراجعين.

وبخصوص مؤسسات الإقراض وشركات الصرافة، أعلنت سلطة النقد عن إعادة فتح فروع مؤسسات الإقراض المتخصصة ابتداء من يوم الأربعاء، مشددة على ضرورة الإستمرار في تطبيق إجراءات الوقاية الصحية المعتمدة من قبل وزارة الصحة الفلسطينية.