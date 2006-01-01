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عن طريق النطف المهربة.. الأسير محمد الزيتاوي يرزق بتوأمين

الثلاثاء 07 يوليو 2020 09:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
عن طريق النطف المهربة.. الأسير محمد الزيتاوي يرزق بتوأمين


طولكرم / سما /

 أنجبت زوجة الأسير محمد عادل زيتاوي من طولكرم توأمين حملت بهما عن طريق ( نطف منوية) تم تهريبها من زوجها المحكوم بالسجن مدة 25 عاما.

وتمت عملية الولادة بمستشفى الزكاة بطولكرم وأطلق عليهما إسم تيم وعميد.

وأعربت عائلته عن سعادتها بهذا الحدث وبسلامة الوالدة والمواليد الجدد، معربة عن أملها بتحرر نجلها من الأسر في الوقت القريب وباقي الأسرى.

وتقدم نادي الأسير وهيئة شؤون الاسرى والمحررين بطولكرم بالتهاني إلى الأسير الزيتاوي وعائلته متمنين للمواليد الجدد حياة كريمة.

يذكر أن الأسير الزيتاوي معتقل منذ يوم 16 تشرين ثاني عام 2006 وحكم عليه بالسجن الفعلي لمدة 25 بتهمة الانتماء لكتائب شهداء الاقصى وله ابنة ليان تبلغ من العمر 14 عام والطفل غالب 4 سنوات والذي سبق أن رزق به قبل 4 سنوات من خلال النطف المهربة أيضًا.

#اسير #نطف مهربة

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