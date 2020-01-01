صور.. ممثلة مصرية تقتل زوجها والنيابة تتخذ قرارا عاجلا

القاهرة /سما/

قالت صحيفة "الوطن" المصرية، إن النيابة العامة قررت حبس الممثلة المصرية الشابة عبير بيبرس، على ذمة التحقيقات بتهمة قتل زوجها بطعن زجاجة مكسورة في صدره.







وأضافت مصادر للصحيفة، أن قاضي المعارضات قرر حبس المتهمة لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد.

وقالت المتهمة إن زوجها كان يضربها كل يوم لأي سبب، موضحة أنه حتى بعد أن قتلته تسبب في دخولها السجن، مضيفة أنها نفذت الجريمة بالمصادفة بغرز زجاجة في صدره، ليلقى مصرع بعد أن صفعها على وجهها، وأنها لم تتمالك نفسها، وفقدت أعصابها وأمسكت زجاجة.







وعقب انتهاء المتهمة من اعترافاتها أمام قاضي المعارضات، قرر تجديد حبسها لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد.

وجاءت البداية بتلقي قسم شرطة البساتين في مصر بلاغا من الأهالي، بوجود شخص متوفى بعقار في شارع شوقي عبد المنعم، وتم العثور على جثة صاحب شركة مقاولات، مقيم محل البلاغ، وبفحص الجثة، تبين أن بها إصابات عبارة عن جرح طعني نافذ بالصدر، وتم نقله إلى مشرحة النيابة بزينهم.