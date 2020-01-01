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الصحة العالمية: أدلة جديدة تشير إلى انتقال كورونا عبر الهواء

الثلاثاء 07 يوليو 2020 07:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة العالمية: أدلة جديدة تشير إلى انتقال كورونا عبر الهواء


سما / وكالات/

قالت منظمة الصحة العالمية، مساء اليوم، الثلاثاء، إن هناك دلائل ترجح إمكانية انتقال فيروس كورونا المستجد عبر الهواء.

وحذّر المدير العام للمنظمة الصحة من أن انتشار وباء "كوفيد 19 "يتسارع" وقد أودى بـ400 ألف شخص خلال نهاية الأسبوع الماضي، مشيرًا إلى أنه لم يبلغ ذروته بعد.

وقال تيدروس أدانوم غيبريسوس خلال مؤتمر صحافي عبر الإنترنت "إذا كان عدد الإصابات على ما يبدو مستقراً على الصعيد العالمي، فالواقع ان بعض الدول أحرزت تقدمًا كبيرًا في خفض عدد الوفيات لديها، في حين لا يزال عدد الوفيات في دول أخرى يرتفع".

#الصحة العالمية #فيروس كورونا

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