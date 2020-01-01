الرئيس البرازيلي يعلن إصابته بكورونا

برازيليا /سما/

أعلن الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، مساء اليوم الثلاثاء، إصابته بفيروس كورونا "كوفيد 19"، خلال تصريح لقناة تلفزيونية محلية.

وكان الرئيس بولسونارو قد أجرى فحص "كورونا"، في وقت سابق اليوم، بعد ظهور أعراض تشبه أعراض الإصابة بمرض كوفيد 19 الذي يسببه الفيروس، بما في ذلك الحمى، كما خضع لأشعة سينية لرئتيه في مستشفى عسكري كإجراء وقائي، وفقا لما نقلته قناة "بي بي سي".

وقال مكتبه في بيان إن "الرئيس بولسونارو في صحة جيدة في الوقت الراهن وهو في مقر إقامته"، وقد أفرغ جدول مواعيده هذا الأسبوع.

وكان بولسونارو البالغ من العمر 65 عاماً صرح سابقاً أنه يتعاطى دواء هيدروكسي كلوروكين كإجراء وقائي.

وتُعد البرازيل ثاني أكثر البلدان تضررا من الوباء في العالم، حيث سجلت أكثر من 65 ألف حالة وفاة، وما لا يقل عن 1.6 مليون إصابة.