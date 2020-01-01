"بتسيلم": إسرائيل هدمت خلال حزيران الماضي 43 منزلًا في الضفة

القدس المحتلة / سما /

أكدت منظمة "بتسيلم" الحقوقية، اليوم الثلاثاء، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي هدمت خلال شهر حزيران 43 منزلاً فلسطينيّاً في مختلف أنحاء الضفة الغربيّة بما فيها 13 منزلا في القدس.

وأوضحت المنظمة في تقرير لها أنه رغم انتشار وباء كورونا إلا أن إسرائيل واصلت هدم المنازل، حيث فقد 151 فلسطينيّا منازلهم وتشرّدوا من ضمنهم 84 قاصراً.

كما هدمت إسرائيل خلال شهر حزيران 30 منزلاً فلسطينيّاً في مختلف أنحاء الضفة الغربيّة (لا يشمل شرقيّ القدس) بما يُعادل عدد المنازل التي هُدمت في الضفة الغربيّة منذ بداية السّنة وحتى نهاية شهر أيّار، ما إلى فقدان 100 فلسطينيّ منازلهم من ضمنهم 53 قاصراً.

أما في منطقة شرقي القدس فقد هدمت 13 منزلاً وشرّدت بذلك 51 شخصاً بضمنهم 31 قاصراً. يعادل هذا العدد ضعف معدّل الهدم الشهريّ في الأشهر الخمسة الأولى من هذه السّنة والذي بلغ 6 منازل شهريّاً.