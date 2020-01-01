المطالبة بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة الغرابلي والإفراج عنه

رام الله / سما /

أفاد مركز إعلام الأسرى أن الأسير المريض سعدي خليل الغرابلي (75 عاماً) من حي الشجاعية بقطاع غزة لا يزال في العناية المركزية بحالة خطرة بمستشفى "كابلان" الإسرائيلي، ويعيش على أجهزة التنفس، مطالباً كافة المؤسسات الدولية بالتدخل العاجل لإنقاذ حياته قبل فوات الأوان.

وفي بيان صدر عنه، اليوم، وجّه المركز نداءً عاجلاً لكافة الجهات الإنسانية للتحرك والضغط على الاحتلال للإفراج عن الأسير الذي قضى 27 عاماً خلف القضبان، ويواجه الموت بكل لحظة لقضاء ما تبقى من حياته وسط اسرته التي عانت الكثير خلال السنوات الماضية.

وحمل مركز الأسرى وحنظلة للأسرى وجمعية واعد الاحتلال المسؤولية عن حياة الاسير الغرابلي الذي يعد أاحد ضحايا الإهمال الطبي وعاني من إصابته بمرض سرطان البروستاتا والسكري والضغط وضعف السمع والبصر، ورفضت سلطات الاحتلال علاجه، ما أدى إلى إصابته بانتكاسة كبيرة على وضعه الصحي.

ويعتبر الغرابلي أحد أقدم الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال بعد أن أمضى 27 عاماً من حكمه مدى الحياة في سجون الاحتلال، وهو معتقل منذ العام 1994، و تعرّض للعزل الانفرادي من عام (1994-2006)، كان آخرها في عزل "إيشل"، وإثر ذلك بدأ يعاني من أمراض مزمنة.