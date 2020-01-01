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ملحم: تمديد الإغلاق خمسة أيام ابتداءً من صباح غد الاربعاء

الثلاثاء 07 يوليو 2020 07:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
ملحم: تمديد الإغلاق خمسة أيام ابتداءً من صباح غد الاربعاء


رام الله / سما /

أعلن الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم، اليوم الثلاثاء، تمديد فترة الإغلاق مدة خمسة أيام أخرى ابتداء من صباح غد الأربعاء، يسمح خلالها بعمل المخابز والصيدليات ومحال البقالة.

وأكد ملحم خلال مؤتمر صحافي، أنه سيتم السماح للبنوك فترة الإغلاق مع التقيد الصارم للإجراءات، كما ستنقل المواد الأساسية بين المحافظات وفق إجراءات مشددة.

وناشد ملحم أهالي الداخل الفلسطيني بتجنب الدخول إلى مناطق الضفة لضمان المحافظة على حصر خارطة الوباء.

وأكد ملحم المباشرة بتفعيل لجان الطوارئ في كافة المناطق، والتقيد من قبل المؤسسات والأفراد بالشروط الأساسية والاجراءات المعلن عنها.

#ابراهيم ملحم #الحكومة الفلسطينية #فيروس كورونا #اغلاق شامل

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