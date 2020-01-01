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الشرطة تشرع غدا بتطبيق نظام المخالفات لغير الملتزمين باجراءات الوقاية والسلامة

الثلاثاء 07 يوليو 2020 06:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تشرع غدا بتطبيق نظام المخالفات لغير الملتزمين باجراءات الوقاية والسلامة


رام الله / سما /

اعلنت الشرطة في بيان لها وعلى لسان المتحدث باسمها العقيد لؤي ارزيقات بانها ستشرع اعتبارا من صباح الغد الاربعاء بتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 18 المتمثل بتحرير مخالفات بحق المواطنين غير الملتزمين باجراءات الوقاية والسلامة العامة وفقا للبروتوكول الصحي الخاص بمكافحة فايروس كورونا.

وناشد العقيد ارزيقات المواطنين واصحاب المصانع والشركات والمنشأت ضرورة الالتزام باجراءات السلامة العامة والوقاية، وعدم مخالفة اي اجراء صحي وذلك في سبيل الحد ومكافحة جائحة كورونا.

واكد ارزيقات بان المخالفات ستكون من قبل جهاز الشرطة وفقا لنموذج مخالفات خاص تم طباعته لهذا الغرض وسيمنح الشخص المخالف مدة 30 يوما للدفع و30 يوما للتوجه للمحكمة في حال عدم الدفع في المهلة الاولى .
وجاءت المخالفات لغير الملتزمين بناء على قرار مجلس الوزراء على النحو التالي:-
مادة 2 :-
عدم ارتداء الكمامة والقفازات 100 شيقل
عدم مراعاة قواعد التباعد 100 شيقل
عدم مراعاة تعليمات السلامة الصادرة من الجهات المختصة 100 شيقل

مادة 3 :-
المنشأة او الشركة او المحل التجاري او مقدم الخدمة
عدم الزام روادها بارتداء الكمامة والقفازات 500 شيقل
عدم الزام العاملين فيها على ارتداء الكمامة والقفازات 500 شيقل
عدم الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي فيها500 شيقل
عدم مراعاتها تعليمات السلامة الاخرى الصادرة عن الجهات المختصة 500 شيقل
مادة 4 :-
بخصوص شركات ووسائل النقل العام
عدم الزام العاملين والسائقين فيها على ارتداء الكمامة والقفازات 250 شيقل
عدم مراعاتها التباعد الاجتماعي فيها 250 شيقل
عدم مراعاتهم تعليمات السلامة الصادرة عن الجهات المختصة 250 شيقل

#الشرطة #طوارئ #الضفة الغربية #نظام المخالفات #اجراءات الوقاية

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