وزيرة الصحة: رفعنا توصية بتمديد الإغلاق 9 أيام..

رام الله / سما /

أعلنت وزيرة الصحة مي كيلة، عصر اليوم، أن لجنة الطوارئ العليا قررت تمديد الإغلاق الشامل لمحافظات الوطن تسعة أيام أُخرى، لتصبح أربعة عشر يوماً لكسر الحالة الوبائية لفيروس كورونا.

وقالت كيلة لإذاعة "صوت فلسطين" إن وزارة الصحة أوصت بتمديد الإغلاق تسعة أيام إضافية للحد من تفشي الوباء، مشيرة إلى أن قرار التمديد سيعلن رسمياً مساء اليوم.

وأشارت وزيرة الصحة إلى وجود اجتماع لجنة الطوارئ العليا اليوم عقد برئاسة رئيس الوزارء محمد اشتية وبحضور نائب رئيس حركة فتح محمود العالول وعدد من أعضاء اللجنة المركزية ورؤساء الأجهزة الأمنية وعدد من الوزراء.

ولفتت إلى أن عدد الحالات النشطة 4402 حالة و23 حالة موجودة في العناية المكثفة، وجميعها مستقرة.