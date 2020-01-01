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البريد يعمم منشورين دوليين يتعلقان بدولة فلسطين عبر موقع الإتحاد البريدي العالمي

الثلاثاء 07 يوليو 2020 04:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
البريد يعمم منشورين دوليين يتعلقان بدولة فلسطين عبر موقع الإتحاد البريدي العالمي


رام الله / سما /

 في إطار تعزيز الوجود الفلسطيني، والإنفكاك عن الإحتلال الإسرائيلي، واستكمالاً لعملية التبادل المباشر للبريد مع جميع دول العام، صدّرت الإدارة العامة للبريد الفلسطيني منشورين دوليين عبر الإتحاد البريدي العالمي ، لإبلاغ الإدارات البريدية الأخرى بطريقة التحاسب على النفقات الختامية، وعناوين الإستعلامات البريدية .
جاء ذلك عقب طلب فلسطين بصفتها مراقباً لأعمال الإتحاد البريدي العالمي، وتتمتع بالحق في التبادل المباشر للخدمات البريدية مع البلدان الأعضاء في الإتحاد، من المكتب الدولي، إعلام البلدان الأعضاء في الاتحاد ومستثمريها المعنيين بتعليماتها الجديدة الخاصة بتسوية الحسابات الدولية فيما يتعلق بعدة خدمات منها الحسابات الختامية، وهي عبارة عن تعليمات للمشغلين البريدين في العالم في كيفية تحويل النفقات الختامية لفلسطين.

أما فيما يتعلق بالاستعلامات، تضمن المنشور معلومات التواصل والايميلات التي تخص الإدارة البريدية الفلسطينية للاستعلامات، وهذا موضوع هام للعلاقات مع جميع مشغلي البريد، لا سيما وأن هناك عشرات الاستعلامات شهرياً حول الإجراءات التشغيلية بين مستثمري البريد في العالم فيما يتعلق بالتسليم وغيره.

وتجدر الإشارة إلى أنها المرة الأولى التي ينشر فيها الاتحاد البريدي العالمي عبر نظامه الإلكتروني منشورات باسم الإدارة البريدية الفلسطينية فيما يتعلق بموضوع تسوية الحسابات
البريدية الدولية الخاصة بالبريد الفلسطيني على موقعه الرسمي، مما ينعكس بشكل ايجابي على البريد الفلسطيني بتعزيز مكانته على الخارطة الدولية، وتأكيد وجود البريد الفلسطيني على ساحة مشغلي البريد الدولية.

#البريد الفلسطيني

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