رام الله: توقيع ميثاق شرف لمنع التجمعات والالتزام بالبروتوكولات الصحية

رام الله / سما /

وقع ممثلون عن الفعاليات والمؤسسات والجمعيات والمجالس والهيئات المحلية والبلديات والقوى الوطنية ورجال الإصلاح في محافظة رام الله والبيرة، ميثاق شرف وطني ينص على التقيد بالبروتوكولات الصحية الداعية لعدم التجمع، خاصة فيما يتعلق بالأعراس وبيوت العزاء وكل ما من شأنه نشر الوباء.

وأكدت محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام التي رعت توقيع الميثاق في مكتبها اليوم الثلاثاء، أن الميثاق يأتي تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء محمد اشتية، واسناداً للقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، وبسط سلطة القانون والنظام في كافة قرى وبلدات ومخيمات المحافظة حرصاً على صحة وسلامة مواطنينا ولمنع تفشي فيروس كورونا .

وأشارت غنام إلى أن التكامل بين كافة المؤسسات والتنظيمات ورجال الإصلاح ولجان الطوارئ والهيئات المحلية والبلدية والأجهزة الأمنية وكل منتمٍ، يفرز نتائج ايجابية لصالح مواطنينا، وللحفاظ على السلم الأهلي والخروج من الأزمة بأقل الأضرار .

ودعت أبناء شعبنا، ونحن على أبواب إعلان نتائج امتحان التوجيهي إلى التحلي بالمسؤولية، وعدم تحويل أفراحنا لأتراح، من خلال إطلاق الألعاب النارية والتجمهر واقامة الاحتفالات التي قد تكون سببا لنشر الوباء.