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تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء مع قادة الأجهزة الأمنية لمواجهة فيروس كورونا..

الثلاثاء 07 يوليو 2020 03:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء مع قادة الأجهزة الأمنية لمواجهة فيروس كورونا..


رام الله / سما /

بحث رئيس الوزراء محمد اشتية مع قادة الأجهزة والهيئات الأمنية، الإجراءات الجديدة للحد من تفشي فيروس كورونا، على ضوء توصيات اللجان الصحية، بعد وصول الإصابات إلى معدلات كبيرة، وذلك قبل رفع التوصية النهائية إلى الرئيس محمود عباس.

وأكد الاجتماع، الذي عقد اليوم الثلاثاء في مكتب رئيس الوزراء بمدينة رام الله، ضرورة تشديد الرقابة وإيقاع العقوبات على المخالفين خصوصا فيما يخص إقامة الأعراس وبيوت العزاء والتجمعات بشكل عام، وهي المتسببة بنحو 82% من مجمل الإصابات في المحافظات.

وناقش الاجتماع رفع مستوى التواجد الأمني في المناطق المصابة والأكثر تعرضا إلى تفشي الوباء، وكذلك إيجاد وسائل لفرض الإجراءات في المناطق التي يمنع الاحتلال قوات الأمن من الوصول لها.

واستعرض قادة الأجهزة خططهم الأمنية للفترة المقبلة، كما نوقشت أفكار لتعزيز الشراكة مع مختلف مكونات المجتمع للمساهمة في توعية الجمهور ووقف المناسبات الاجتماعية، استكمالا لدعوة رئيس الوزراء لتبني ميثاق شرف بمنع المناسبات الاجتماعية، وكذلك تفعيل دور لجان الطوارئ.

#رئيس الوزراء #محمد اشتيه #فيروس كورونا #الاجهزة الامنية #فلسطين

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