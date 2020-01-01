"الكنيست": 65 % من الإسرائيليين أصيبوا بـ"كورونا" داخل منازلهم

القدس المحتلة / سما /

أظهرت بيانات لمركز البحوث والمعلومات التابع للكنيست الإسرائيلي أن معظم الإصابات بين الإسرائيليين بفيروس "كورونا" جرت داخل المنازل وانتقلت العدوى من أحد أفراد الأسرة المصابين.

وكما أشارت البيانات وفق ما ذكرت القناة 7 الإسرائيلية، أن حوالي ثلثي الإصابات بنسبة (65.8٪) بالفيروس جاءت في المنازل.

وأوضحت أن حوالي عُشر المصابين (10.3٪) تعرضوا للإصابة في المدارس والاجتماعات والجامعات.

ولفتت إلى أن 5.8٪ من المصابين تعرضوا للفيروس في المراكز الطبية؛ و3.9٪ تعرضوا لها خلال حدث أو مؤتمر؛ فيما 2.2٪ تعرضوا للإصابة أثناء زيارة كنيس (198 شخص).

ونوه المركز أن حوالي 2٪ من الإصابات جاءت عبر الاحتكاك في المراكز التجارية أو المحلات التجارية، فيما أصيب فقط 1.8٪ في أماكن الترفيه، بينما 8.2٪ من الإصابات لم يكشف مكان حدوثها.

وأفادت القناة بأن وزارة الصحة الإسرائيلية امتنعت حتى الآن عن عرض هذه البيانات، مبينة أن التعرض للإصابات لم يكن ظاهرًا في بيانات مركز الكنيست إلا لـ 8981 شخصًا في "كورونا" من أصل 30200 شخص.