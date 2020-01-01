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محكمة إسرائيلية تسمح بتجريف المقبرة الإسلامية في يافا

الثلاثاء 07 يوليو 2020 03:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
محكمة إسرائيلية تسمح بتجريف المقبرة الإسلامية في يافا


يافا /سما/

ألغت محكمة تل أبيب الجزئية، اليوم الثلاثاء، أمرًا كانت أصدرته بشكل مؤقت بوقف تجريف مقبرة الإسعاف الإسلامية في مدينة يافا داخل الخط الأخضر.

وسمحت المحكمة - بحسب موقع يديعوت أحرونوت - باستئناف عملية تجريف المقبرة وبناء مسكن للمشردين من قبل بلدية المدينة.

وأجبرت المحكمة، المجلس الإسلامي في يافا بدفع تعويض مالي يصل إلى 15 ألف شيكل، للبلدية وصندوق تنمية تل أبيب عن النفقات القانونية للمحكمة.

وأدت عملية تجريف المقبرة إلى احتجاجات واسعة في مدينة يافا، ما دفع الفلسطينيين في المدينة للدخول في مواجهات مع شرطة الاحتلال.

#يافا #اعمال تجريف #المقبرة الاسلامية

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