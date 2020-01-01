نتنياهو وغانتس يلتقيان اليوم لمحاولة حل الخلافات بينهما

القدس المحتلة / سما /

يلتقي بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، مع وزير الجيش بيني غانتس رئيس الوزراء البديل، لمحاولة حل الخلافات بينهما بشأن الميزانية.

وتصاعدت الخلافات في الأيام الأخيرة بشأن الأزمة، وسط تهديدات من حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو، بالتوجه لانتخابات جديدة.

وبحسب مصادر مقربة من حزب أزرق- أبيض الذي يتزعمه غانتس، بأنه تمت الموافقة على حل وسط بإقرار الميزانية لعام واحد فقط، بدلًا من عامين وهو ما كان يطالب به الحزب مسبقًا ويرفضه الليكود.

وكان غانتس اعتبر منذ أيام أن اللجوء لانتخابات في الوقت الحالي يعتبر خيار سيء.

وتظهر استطلاعات إسرائيلية للرأي، أن حزب غانتس سيصل فقط إلى 9 مقاعد ويهبط للهاوية بعد أن وصل إلى 33 مقعدًا في الانتخابات الأخيرة، بينما سيصل الليكود إلى 38 مقعدًا بدلًا من 33 حصل عليها.