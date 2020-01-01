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غزة : إعادة فتح الأسواق الشعبية الأسبوعية في كافة المحافظات السبت القادم

الثلاثاء 07 يوليو 2020 02:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة : إعادة فتح الأسواق الشعبية الأسبوعية في كافة المحافظات السبت القادم


غزة / سما /

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة عن إعادة فتح الأسواق المركزية في كافة محافظات القطاع بدءًا من السبت القادم.

وقال المكتب اليوم الثلاثاء، إن قرار إعادة فتح الأسواق جاء بناءً على مداولات لجنة متابعة العمل الحكومي خلال جلستها اليوم.

وأكد أن بلديات القطاع وشرطة البلديات التابعة لوزارة الداخلية ستتابع تنفيذ إجراءات السلامة والوقاية الموصى بها من قبل وزارة الصحة خلال فتح الأسواق، لا سيّما إلزام أصحاب البسطات بتطبيق إجراءات التباعد وارتداء الكمامات.

وكانت لجنة الطوارئ الحكومية قررت إغلاق الأسواق الشعبية الأسبوعية ضمن إجراءاتها الإحترازية لمكافحة وباء كورونا حفاظاً على سلامة المواطنين.

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