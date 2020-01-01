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جونسون يهاتف نتنياهو ويبحث معه خطة الضم

الثلاثاء 07 يوليو 2020 02:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
جونسون يهاتف نتنياهو ويبحث معه خطة الضم


القدس المحتلة / سما /

أفادت قناة كان العبرية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أجرى محادثات هاتفية مع نظيره البريطاني بوريس جونسون، بعد معارضه لخطة الضم الإسرائيلية لمناطق بالضفة الغربية.
 
وقال ديوان رئاسة الوزراء البريطاني في بيان له كما نقلت القناة 7 العبرية: "إن جونسون سلط في محادثته مع نتنياهو على المخاوف بشأن خطة الضم وحذر من أن ذلك سيعرض آفاق السلام للخطر".
 
وذكر البيان أن جونسون حث نتنياهو على العودة إلى المفاوضات مع الفلسطينيين.
 
وأشارت القناة إلى أن مكتب نتنياهو لم يبلغ عن حدوث تلك المكاملة الهاتفية بين نتنياهو وجونسون.

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