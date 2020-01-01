مركز حياة ينظم ورشة عمل حول "تجربة غزة في إدارة أزمة كورونا"

غزة / سما /

يجري مركز "حياة" لتعزيز الجهوزية على الطوارئ في كلية الطب بالجامعة الإسلامية التحضيرات اللازمة لعقد ورشة عمل بعنوان "تجربة غزة في إدارة أزمة كورونا: الدروس المستفادة والسيناريوهات المتوقعة" (الإدارة الصحية) والتي ستعقد بتاريخ 11 يوليو 2020م في كلية الطب بالجامعة الاسلامية، لتقييم الأداء الصحي في مكافحة جائحة كورونا وأهمية ما أخذ من إجراءات والدروس المستفادة.

وستستضيف الورشة عدد من الخبراء المحليين والدوليين للاطلاع على تجارب الدول الأخرى والسيناريوهات المتوقعة في مجابهة جائحة كورونا وكيفية التعامل مع الأزمة.

ورحب د يوسف ابو الريش وكيل وزارة الصحة الفلسطينية بفكرة الورشة وجاهزية المشاركة في اعمالها والاستفادة من توصياتها.

وسيشتمل اليوم العلمي على ثلاث جلسات علمية؛ الجلسة الأولي حول إدارة أزمة جائحة كورونا على الواقع الصحي في قطاع غزة والدروس المستفادة، الجلسة الثانية تجارب دولية لإدارة أزمة جائحة كورونا، والجلسة الثالثة ستركز على ة مدي الجهوزية للسيناريوهات المتوقعة.

وبدوره أكد مدير مركز «حياة» د. باسم نعيم على أهمية عقد مثل هذه الأنشطة بالشراكة مع كل الأطراف الفاعلة لتقييم التجربة المحلية في ضوء الخبرات الدولية، وذلك في إطار رسالة المركز والتي تعني بتعزيز جهوزية المجتمع الفلسطيني على الطوارئ خاصة في ظل الحصار المفروض على قطاع غزة، وما يترتب عليه من شحٍ للإمكانيات والموارد.

كما أكد د. نعيم أن هذه الورشة ستكون واحدة من سلسلة ورش العمل لتقييم الأداء في مكافحة الوباء على المستويات المختلفة (الصحية، الاقتصادية، الاجتماعية، النفسية، التعليمية).

وسيشارك في الورشة ممثلين عن العديد من المؤسسات الحكومية والوزارات وممثلين عن القطاع الاهلي، بالإضافة للمجتمع الدولي والجامعات.