"التربية والتعليم" تكشف عن آلية نشر نتائج الثانوية العامة

رام الله / سما /

أعلنت لجنة الامتحانات في وزارة التربية والتعليم، اليوم، أن نتائج امتحان الثانوية العامة ستكون يوم السبت 11/7/2020 في تمام الساعة الثامنة صباحاً وفقاً لقرار مجلس الوزراء، إذ ستنشر النتائج إلكترونياً على النحو الآتي:

الموقع الخاص بالثانوية العامة لهذا العام http://www.psge.ps

من خلال مواقع الوزارة والمديريات وصفحاتها الإلكترونية.

عبر الرسائل القصيرة SMS المجانية من خلال شركات الاتصالات الفلسطينية.

كما ستوزع كشوف الطلبة اعتباراً من يوم الأحد 12/7/2020 وفق ترتيب خاص في مديريات التربية والتعليم بما يضمن إجراءات السلامة العامة.