سلطات الاحتلال تحكم بالسجن لـ 17 شهرا وغرامة مالية على طفل من بلدة يعبد

جنين / سما /

حكمت سلطات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، بالسجن الفعلي على طفل من بلدة يعبد جنوب غرب جنين مع غرامة مالية باهظة .

وذكر ذوو الطفل زيد أحمد بعجاوي (15عاما) ، أن المحكمة العسكرية في سالم حكمت عليه بالسجن لمدة 17 شهرا مع غرامة مالية بقيمة 4 آلاف شيقل بحجج أمنية واهية، علما أنه معتقل منذ 10-9-2019، وشقيقه الأسير مجد محكوم بالسجن لمدة 3 سنوات منذ عام 2018.

في سياق آخر، أعلن الأسير المحامي محمود السعدي من مخيم جنين اليوم الإمتناع عن شرب المياه بعد إعلانه الإضراب المفتوح عن الطعام لليوم السادس على التوالي، إحتجاجا على تحويله للإعتقال الإداري ونقله الى معتقل هداريم مع المدنيين.