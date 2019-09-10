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سلطات الاحتلال تحكم بالسجن لـ 17 شهرا وغرامة مالية على طفل من بلدة يعبد

الثلاثاء 07 يوليو 2020 01:35 م / بتوقيت القدس +2GMT


جنين / سما /

حكمت سلطات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، بالسجن الفعلي على طفل من بلدة يعبد جنوب غرب جنين مع غرامة مالية باهظة .

وذكر ذوو الطفل زيد أحمد بعجاوي (15عاما) ، أن المحكمة العسكرية في سالم حكمت عليه بالسجن لمدة 17 شهرا مع غرامة مالية بقيمة 4 آلاف شيقل بحجج أمنية واهية، علما أنه معتقل منذ 10-9-2019، وشقيقه الأسير مجد محكوم بالسجن لمدة 3 سنوات منذ عام 2018.

في سياق آخر، أعلن الأسير المحامي محمود السعدي من مخيم جنين اليوم الإمتناع عن شرب المياه بعد إعلانه الإضراب المفتوح عن الطعام لليوم السادس على التوالي، إحتجاجا على تحويله للإعتقال الإداري ونقله الى معتقل هداريم مع المدنيين.

 
#بلدة يعبد

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