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عبلة كامل تتقدم ببلاغ ضد مروجي شائعات اعتزالها

الثلاثاء 07 يوليو 2020 12:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
عبلة كامل تتقدم ببلاغ ضد مروجي شائعات اعتزالها


وكالات / سما /

تقدمت الممثلة المصرية عبلة كامل ببلاغ رسمي إلى الجهات الأمنية، ضد صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تحمل اسمها، وتروج أخبارا مغلوطة عن اعتزالها الفن، وهو ما جاء على لسان زوجها السابق الممثل المصري أحمد كمال.

وقال كمال، في تصريح تلفزيوني، إن “عبلة ليس لها أي حساب على مواقع التواصل”، موضحاً أنها تمتلك هاتفاً خليوياً قديماً بلا إنترنت، حتى تدخل وتكتب على مواقع التواصل الاجتماعي، وأنها تقدمت ببلاغ إلى وزارة الداخلية ومباحث الإنترنت ضد مروجي شائعات اعتزالها، لاتخاذ اللازم حيالها.

وأكد أن عبلة لم تعتزل التمثيل، لكنها تنتظر أعمالاً جيدة تليق باسمها للموافقة عليها، موضحاً أنها قلقة حالياً من المشاركة في أي عمل فني خوفاً من فيروس كورونا، وستعود مجدداً بعد انتهاء الجائحة.

#عبلة كامل

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