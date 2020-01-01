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جان كلود فان دام يعبر عن حزنه على رحيل ​رجاء الجداوي

الثلاثاء 07 يوليو 2020 12:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
جان كلود فان دام يعبر عن حزنه على رحيل ​رجاء الجداوي


وكالات / سما /

عبر النجم العالمي جان كلود فاد دام عن حزنه على وفاة الممثلة المصرية القديرة ​رجاء الجداوي​ التي رحلت يوم الأحد بعد تدهور صحتها بسبب ​فيروس كورونا​.

وكتب فان دام على صفحته على موقع “إنستغرام”: “أنا في صدمة! إنه لأمر محزن للغاية أن تقرأ أن الممثلة المصرية الأسطورية رجاء الجداوي قد توفت بعد معركة شجاعة ضد فيروس كورونا. التقيت بها قبل بضعة أشهر ، كانت مليئة بالحياة ، مبتهجة ورائعة – لا أستطيع أن أصدق أنها رحلت..ولكن ، ستعيش دائمًا في ذاكرتي بروحها الجميلة والضحك الجميل. الله يرحم روحها . كل الحب”.

ورحلت رجاء الجداوي عن عالمنا فجر الأحد، بعد معاناة مع فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” حيث دخلت في غيبوبة بعد تفاقم أعراض المرض.

#جان كلود فان دام

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