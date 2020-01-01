جان كلود فان دام يعبر عن حزنه على رحيل ​رجاء الجداوي

وكالات / سما /
عبر النجم العالمي جان كلود فاد دام عن حزنه على وفاة الممثلة المصرية القديرة رجاء الجداوي التي رحلت يوم الأحد بعد تدهور صحتها بسبب فيروس كورونا.
وكتب فان دام على صفحته على موقع “إنستغرام”: “أنا في صدمة! إنه لأمر محزن للغاية أن تقرأ أن الممثلة المصرية الأسطورية رجاء الجداوي قد توفت بعد معركة شجاعة ضد فيروس كورونا. التقيت بها قبل بضعة أشهر ، كانت مليئة بالحياة ، مبتهجة ورائعة – لا أستطيع أن أصدق أنها رحلت..ولكن ، ستعيش دائمًا في ذاكرتي بروحها الجميلة والضحك الجميل. الله يرحم روحها . كل الحب”.
ورحلت رجاء الجداوي عن عالمنا فجر الأحد، بعد معاناة مع فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” حيث دخلت في غيبوبة بعد تفاقم أعراض المرض.