جان كلود فان دام يعبر عن حزنه على رحيل ​رجاء الجداوي

وكالات / سما /

عبر النجم العالمي جان كلود فاد دام عن حزنه على وفاة الممثلة المصرية القديرة ​رجاء الجداوي​ التي رحلت يوم الأحد بعد تدهور صحتها بسبب ​فيروس كورونا​.

وكتب فان دام على صفحته على موقع “إنستغرام”: “أنا في صدمة! إنه لأمر محزن للغاية أن تقرأ أن الممثلة المصرية الأسطورية رجاء الجداوي قد توفت بعد معركة شجاعة ضد فيروس كورونا. التقيت بها قبل بضعة أشهر ، كانت مليئة بالحياة ، مبتهجة ورائعة – لا أستطيع أن أصدق أنها رحلت..ولكن ، ستعيش دائمًا في ذاكرتي بروحها الجميلة والضحك الجميل. الله يرحم روحها . كل الحب”.

ورحلت رجاء الجداوي عن عالمنا فجر الأحد، بعد معاناة مع فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” حيث دخلت في غيبوبة بعد تفاقم أعراض المرض.