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مواد غذائية تسبب حرقة في المعدة

الثلاثاء 07 يوليو 2020 12:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
مواد غذائية تسبب حرقة في المعدة


وكالات / سما /

أعلنت الدكتورة ألبينا كوميساروفا أخصائية علم التغذية وأمراض الغدد الصماء، أن على الذين يعانون من حرقة المعدة استبعاد البصل والحمضيات وغيرها من نظامهم الغذائي.

وتشير الأخصائية، إلى أنه من الأفضل لهم تناول كمية طعام قليلة ولكن عدة مرات في اليوم، بحيث تكون آخر وجبة طعام قبل ثلاث ساعات من الخلود للنوم، ولا تنصح بشرب الماء بعد هذه الوجبة.

وتقول، "قللوا قدر الإمكان من تناول الطماطم والبصل والألبان المخمرة والشوكولاتة والقهوة والنعناع والمشروبات الغازية والحمضيات والأطعمة الدهنية والتوابل الحارة والمشروبات الكحولية. لأنه قد تكون هناك ردود فعل فردية. لذلك يجب في هذه الحالة تسجيل المواد الغذائية التي يتناولها الشخص في كل وجبة، لتحديد المادة الغذائية التي تسبب له حرقة في المعدة".

وتنصح الخبيرة بمراقبة الوزن والإقلاع عن التدخين. لأن الأخير وفقا لها، يسبب التهاب الغشاء المخاطي للجزء السفلي من المريء.

#مواد غذائية #المعدة

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