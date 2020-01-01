  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

"تيك توك" تؤكد أنها ستنسحب من هونج كونج

الثلاثاء 07 يوليو 2020 12:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
"تيك توك" تؤكد أنها ستنسحب من هونج كونج


وكالات / سما /

أكدت شبكة تيك توك، عملاقة التواصل الاجتماعي، إنها سوف تسحب منصتها الشهيرة لمشاركة ملفات الفيديو من متاجر التطبيقات في هونج كونج.

وذكرت صحيفة "21 سنشري هيرالد" اليوم الثلاثاء أن الشركة الأم الصينية لتيك توك، بايت دانس، أكدت الانسحاب. وطبقا للتقرير فإن نسخة المنصة الصينية الخاضعة للرقابة، "دويان" والمتاحة في الصين، سوف تستمر في العمل في هونج كونج.

وأخطرت الشركة موقع أكسيوس الإخباري بأنه قد يكون من المستحيل لتيك توك رفض مشاركة بيانات المستخدم مع الحكومة بموجب قانون الأمن القومي الجديد.

ويسمح قانون الأمن القومي لهونج كونج الذي أصدرته بكين وبدأت في تطبيقه، للسلطات بأن تطالب "مزود خدمة ذي صلة بتقديم سجل تحديد الهوية أو مساعدة فك التشفير حسبما تتطلب الحالة".

#تيك توك #هونج كونج

الأكثر قراءة اليوم

"لا تصدقهم سيدي الرئيس" .. رسالة من الفنان السوري قاسم ملحو للرئيس بشار الاسد

نتنياهو: “سأعمل لأنْ تبقى إسرائيل مائة عامٍ” ولم نعمر اكثر من 80 عاما قبل ذلك

"سياسة “أبو علي” تلحق كارثة بالطرفين".. هآرتس: لا يمكن لإسرائيل أن تقوم بليّ ذراع غزة بالقوة..!

قرارات مجلس الوزراء.. الإعلان عن موعد نتائج الثانوية العامة "التوجيهي"

حماس تسلم حزب الله رسالةً من هنية لـ "نصر الله" بشأن "الضم" وصفقة القرن..

مصر تستعد للحرب وتتخذ خطوات عملية واّليات عاجلة لحفظ امنها القومي ..

تل أبيب تتخوف من انكشاف الأسرار بعد قرار بيع صور أكثر وضوحا للاراضي الفلسطينية

الأخبار الرئيسية

الصحة: تسجيل 306 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية

يديعوت تزعم : الرجوب "متطرف و يحاول إظهار نفسه كخليفة لأبو مازن"

رئيس الطب الوقائي الفلسطيني : قد نضطر إلى إخلاء مستشفيات بالكامل إذا تفشى "كورونا"

صحيفة :المقاومة تهدد باستمرار إطلاق الصواريخ و استشهاد الأسير الغرابلي لن يمر من دون ردّ

لا ضم ولا انتخابات: كورونا يهيمن على جدول أعمال الحكومة الإسرائيلية