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"إنستغرام" يجتذب مستخدمي الهواتف الذكية بميزة جديدة

الثلاثاء 07 يوليو 2020 12:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
"إنستغرام" يجتذب مستخدمي الهواتف الذكية بميزة جديدة


وكالات / سما /

في الوقت الذي تشتد فيه المنافسة بين تطبيقات التواصل الاجتماعي، سعى القائمون على "إنستغرام" إلى تطوير تطبيقهم ودعمه بميزات جديدة لاجتذاب أكبر عدد من المستخدمين.

وكون خدمة "القصص" أو Stories في "إنستغرام" من بين أكثر الخدمات التي تجتذب مستخدمي التطبيق يسعى القائمون على التطبيق دوما إلى تطويرها ودعمها بميزات جديدة.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن بعض مستخدمي "إنستغرام" عبر الهواتف الذكية أصبحت لديهم الفرصة حاليا لتجربة ميزة اختبارية جديدة تهدف إلى إظهار أكبر عدد من أيقونات Stories في صفحة واحدة.

فمع الميزة الجديدة بات تظهر للمستخدم 8 أيقونات للـ"قصص" موضوعة في صفين تحت بعضهما، بدلا من 4 أيقونات كما هو الحال في نسخ التطبيق التقليدية على الهواتف، كما أضافت الميزة زرا جديدا بمجرد الضغط عليه سيظهر للمستخدم عدد أكبر من الأيقونات في صفحة واحدة، ليتمكن من اختيار إحداها بشكل سريع.

ويرى الخبراء أن هذه الميزة ستساعد كثيرا أصحاب الهواتف الجديدة على الاستفادة من خدمة Stories، وخصوصا أن شاشات معظم الهواتف حاليا مصنوعة بشكل طولي، أي أن الشاشة ستعرض للمستخدم لائحة طويلة من أيقونات "القصص".

#إنستغرام #الهواتف الذكية

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