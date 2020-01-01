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العملاقة Xiaomi تتحدى سامسونغ وإل جي بتلفاز ذكي جديد

الثلاثاء 07 يوليو 2020 12:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
العملاقة Xiaomi تتحدى سامسونغ وإل جي بتلفاز ذكي جديد


وكالات / سما /

أعلنت شركة Xiaomi عن تطويرها لتلفاز ذكي جديد زودته بمواصفات متطورة لتتحدى فيه الأجهزة المنافسة من شركتي سامسونغ وإل جي.

وجاء تلفاز Mi TV Master بهيكل أنيق مصنوع ممن المعدن والبلاستيك والزجاج، مزود بشاشة OLED بمقاس 65 بوصة، حوافها رقيقة جدا، تغطي أكثر من 98% من مساحة واجهته الأمامية.

وتميزت شاشته أيضا بمعدل سطوع يعادل 1000 شمعة على المتر المربع، ومعدل تردد 120 هيرتزا، فضلا عن دعمها لميزة Automatic Low Latency Mode، وزاوية الرؤية العريضة فيها والتي تساوي 178 درجة.

ويدعم هذا التلفاز تقنية 4K لعرض الفيديوهات، والعديد من التقنيات المتطورة كتقنية Dolby Vision، وتقنية DTS Audio، وتقنية Dolby Audio.

وجهز بتقنية NFC، وتقنية "بلوتوث-5" للتواصل مع الأجهزة الإلكترونية الأخرى، فضلا عن قدرته على الاتصال مع شبكات الإنترنت اللاسلكية.

وجهزته Xiaomi بـ 4 مكبرات صوت باستطاعة 20 واطا، وذاكرة وصول عشوائي 3 غيغابايت، ومعالج Mediatek MT9650، ومعالج رسوميات Mali-G52 MC1، و3 منافذ HDMI، ومنفذي USB، ومنفذ LAN، ومنفذ S/PDIF، فضلا عن تطبيقات لمشاهدة الأفلام والفيديوهات والمسلسلات عبر الإنترنت.

#سامسونغ #شاومي

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