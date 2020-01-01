  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

الاتحاد الفلسطيني لكرة السلة يستكمل دوري جوال بغزة ويعلقه بالضفة

الثلاثاء 07 يوليو 2020 12:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاتحاد الفلسطيني لكرة السلة يستكمل دوري جوال بغزة ويعلقه بالضفة


غزة / سما /

قرر الاتحاد الفلسطيني المركزي لكرة السلة استكمال دوري جوال في المحافظات الجنوبية " غزة " الذي كان اقره سابقا ، وتعليقه في المحافظات الشمالية " الضفة الغربية " ،وذلك بعد تشاور الاتحاد المركزي مع وزارة الصحة واللجنة الاولمبية .

وقال رئيس الاتحاد ابراهيم حبش ان اتحاده في غزة سيعلن عن برنامج المباريات ، املا بتطبيق البروتوكول الصحي فيه.

واكد حبش على ان استكمال دوري جوال بغزة وفق البروتوكول الطبي الخاص بكرة السلة والذي اقرته اللجنة الطبية في اللجنة الاولمبية برئاسة الدكتور بدر عقل والذي يتوافق مع بروتوكول وزارة الصحة.

مضيفا: بالنسبة للمحافظات الشمالية " الضفة الغربية " قرر الاتحاد تعليق استكمال دوري جوال حاليا لغاية موافقة وزارة الصحة وعودة النشاط والحياة لطبيعتها.

وكان الاتحاد عقد جلسات مطولة مع اللجنة الطبية في اللجنة الاولمبية من اجل ايجاد برنامج خاص بالبروتوكول الطبي لكرة السلة لاستكمال دوري جوال الذي كان الاتحاد اعلن عنه سابقا والذي سيستكمل بعد عودة الحياة الى طبيعتها ان شاء الله .

#الاتحاد الفلسطيني #كرة السلة

الأكثر قراءة اليوم

"لا تصدقهم سيدي الرئيس" .. رسالة من الفنان السوري قاسم ملحو للرئيس بشار الاسد

غانتس يكشف عن استراتيجية اسرائيل القادمة تجاه غزة...

نتنياهو: “سأعمل لأنْ تبقى إسرائيل مائة عامٍ” ولم نعمر اكثر من 80 عاما قبل ذلك

"سياسة “أبو علي” تلحق كارثة بالطرفين".. هآرتس: لا يمكن لإسرائيل أن تقوم بليّ ذراع غزة بالقوة..!

قرارات مجلس الوزراء.. الإعلان عن موعد نتائج الثانوية العامة "التوجيهي"

حماس تسلم حزب الله رسالةً من هنية لـ "نصر الله" بشأن "الضم" وصفقة القرن..

مصر تستعد للحرب وتتخذ خطوات عملية واّليات عاجلة لحفظ امنها القومي ..

الأخبار الرئيسية

الصحة: تسجيل 306 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية

يديعوت تزعم : الرجوب "متطرف و يحاول إظهار نفسه كخليفة لأبو مازن"

رئيس الطب الوقائي الفلسطيني : قد نضطر إلى إخلاء مستشفيات بالكامل إذا تفشى "كورونا"

صحيفة :المقاومة تهدد باستمرار إطلاق الصواريخ و استشهاد الأسير الغرابلي لن يمر من دون ردّ

لا ضم ولا انتخابات: كورونا يهيمن على جدول أعمال الحكومة الإسرائيلية