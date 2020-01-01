الاتحاد الفلسطيني لكرة السلة يستكمل دوري جوال بغزة ويعلقه بالضفة

غزة / سما /

قرر الاتحاد الفلسطيني المركزي لكرة السلة استكمال دوري جوال في المحافظات الجنوبية " غزة " الذي كان اقره سابقا ، وتعليقه في المحافظات الشمالية " الضفة الغربية " ،وذلك بعد تشاور الاتحاد المركزي مع وزارة الصحة واللجنة الاولمبية .

وقال رئيس الاتحاد ابراهيم حبش ان اتحاده في غزة سيعلن عن برنامج المباريات ، املا بتطبيق البروتوكول الصحي فيه.

واكد حبش على ان استكمال دوري جوال بغزة وفق البروتوكول الطبي الخاص بكرة السلة والذي اقرته اللجنة الطبية في اللجنة الاولمبية برئاسة الدكتور بدر عقل والذي يتوافق مع بروتوكول وزارة الصحة.

مضيفا: بالنسبة للمحافظات الشمالية " الضفة الغربية " قرر الاتحاد تعليق استكمال دوري جوال حاليا لغاية موافقة وزارة الصحة وعودة النشاط والحياة لطبيعتها.

وكان الاتحاد عقد جلسات مطولة مع اللجنة الطبية في اللجنة الاولمبية من اجل ايجاد برنامج خاص بالبروتوكول الطبي لكرة السلة لاستكمال دوري جوال الذي كان الاتحاد اعلن عنه سابقا والذي سيستكمل بعد عودة الحياة الى طبيعتها ان شاء الله .