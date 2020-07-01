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شاهد.. نادي المشتل يضم 7 لاعبين دفعة واحدة

الثلاثاء 07 يوليو 2020 12:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. نادي المشتل يضم 7 لاعبين دفعة واحدة


غزة / سما /

أعلن نادي المشتل, عن تعاقده مع 7 لاعبين دفعة واحدة, استعدادا لدوري الدرجة الثانية فرع "غزة والشمال" الموسم المقبل.

وحضر تقديم الصفقات الجديدة للمشتل, كل من أعضاء لجنة تسيير الأعمال, والمدير الفني محمد الأشرم ومساعده فادي جابر, وكبير داعمي ومحبي النادي الكابتن ناجي عجور, والعديد من الزملاء الإعلاميين.

وأكد المشتل انضمام السباعي فادي أبو حصيرة, وأحمد الداعور, وحازم اليازجي, وطارق رجب, ومحمد حميد, ومؤيد العماوي, وشعبان عفانة, لصفوفه, تمهيدا للظهور معه في الموسم الجديد.

وعقب الإعلان عن الصفقات, أكد أنور الغلاييني أمين الصندوق في لجنة تسيير الأعمال بالنادي, أن المشتل صاحب تاريخ كبير في الرياضة الفلسطينية, وسيكون طموحه الرجوع للأولى من جديد في الموسم القادم.

وذكر الغلاييني, أن الصفقات التي تعاقد معها النادي, تعتبر إضافة قوية للفريق, لا سيما أن المنافسة لن تكون سهلة في الدرجة الثانية.

بدوره, شكر الأشرم لجنة تسيير الأعمال بالنادي, على تجديدهم الثقة بالجهاز الفني, بعد الإنجاز الذي تحقق الموسم الماضي بالحصول على لقب الدرجة الثالثة فرع "غزة والشمال".

أما عجور, فحثّ اللاعبين الجدد على الظهور بشكل جيد الموسم المقبل, لتكرار إنجاز الموسم الحالي, متمنيا التوفيق للفريق في الدوري.

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