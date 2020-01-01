غزة الرياضي يبرئ شباب رفح من تجاوزات نهائي الكأس

غزة / سما /

برأ نادي غزة الرياضي, نظيره شباب رفح من أي مسؤولية تجاه التجاوزات التي حدثت في نهائي كأس غزة 2020.

وقال كمال صقر نائب رئيس نادي غزة الرياضي في تصريحات لبرنامج "كورة عالهوا" عبر قناة "الكوفية", إن شباب رفح ليس له أي علاقة بالتجاوزات الجماهيرية والتنظيمية التي جرت في الموقعة الختامية للمسابقة.

وأضاف صقر: "تربطنا علاقة تاريخية وثيقة بشباب رفح, النادي ليس له أي علاقة بهذا الأمر, كان يجب على الاتحاد الفلسطيني والشرطة التدخل بشكل حازم لمنع التجاوزات".

يشار إلى أن غزة الرياضي انسحب من اللقاء النهائي بعد مرور حوالي 34 دقيقة, في الوقت كان متأخرا فيه (0-3), قبل أن يعلن اتحاد القدم تخسيره إداريا.