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القواسمي يشيد بمواقف مؤسسات الخليل وعشائرها لمحاربة "كورونا"

الثلاثاء 07 يوليو 2020 12:00 م / بتوقيت القدس +2GMT


الخليل / سما /

أشاد عضو المجلس الثوري، المتحدث الرسمي باسم حركة فتح، أسامه القواسمي، بمؤسسات الخليل الرسمية والأهلية وبفصائلها السياسية، وبعشائر محافظة الخليل الذين تبنوا موقفا وطنيا واعيا مسؤولا في محاربة فيروس كورونا.

وقال القواسمي في بيان، اليوم الثلاثاء، إن البيانات التي صدرت عن عائلات محافظة الخليل والتي دعت المواطنين لمنع التجمعات في الأفراح والأتراح، هي مواقف مسؤولة تنبع من حرصهم المعهود على سلامة المواطن والوطن وعلى المصلحة العامة.

وأكد أن الخليل كباقي محافظات الوطن ستخرج قوية ومتعافية من انتشار الوباء، من خلال التكامل بين الجهات الرسمية والأهلية والعائلات، والالتزام بالتباعد الإجتماعي، ووضع الكمامات وعدم الاستهتار بفيروس كورونا.

#حركة فتح #اسامة القواسمي #كورونا

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