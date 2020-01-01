نادي الأسير: الاحتلال يعتقل (19) مواطناً من الضفة

رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الثلاثاء (19) مواطناً من الضفة تركزت في محافظتي طولكرم ورام الله، من بينهم أسرى سابقون.

وقال نادي الأسير إن سبعة مواطنين جرى اعتقالهم من عدة أنحاء في طولكرم بينهم أسرى سابقون وهم: مجد إبراهيم الهمشري (23 عاماً)، محمود عاطف أبو زينه (25 عاماً)، اسلامبولي رياض بدير (29 عاماً)، نور أسامة ياسين (23 عاماً)، ومثنى فؤاد المصري (22 عاماً)، وحسن رائد الجملة (26 عاماً)، عبد الرحمن صبحه (33 عاماً).

ومن بلدتي بيت ريما ودير أبو مشعل في رام الله اعتقل الاحتلال كلاً من: يحيى سامر الريماوي، وأحمد حسام الريماوي، وأمير أحمد الريماوي، ويوسف أحمد الريماوي، بالإضافة إلى وموسى زهران من بلدة دير أبو مشعل وهو أسير سابق.

فيما جرى اعتقال لثلاثة مواطنين من قلقيلية وهم: عدي حنيني (24 عاماً)، ومحمد عناية (38 عاماً)، ومحمد جابر (28 عاماً).

يُضاف إلى المعتقلين من نابلس، مصعب عبد السلام عواد من بلدة عورتا، وقصي شحادة، ومحمد بهنجاوي وكلاهما من مخيم بلاطة، وبشير فتحي بدير من بلدة بيتا.

يُشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت من القدس بالأمس كلاً من: المحرر الفتى محمد الغول (16 عاماً)، الذي اُعتقل عقب تحرره من سجن "الدامون" بعد اعتقال استمر لمدة عام، بالإضافة إلى والده، وثلاثة فتية آخرين وهم: إبراهيم الغول، ومحمود البزليمط، وعلي الخياط، وأفرج عنهم لاحقاً بشرط الحبس المنزلي، كما اعتقلت من العيساوية رأفت طارق العيساوي، إضافة إلى فتى جرى اختطافه من ساعة متأخرة من مساء أمس من نفس البلدة.