  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

تسجيل 1057 إصابة جديدة بفيروس كورونا في اسرائيل خلال يوم واحد

الثلاثاء 07 يوليو 2020 11:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تسجيل 1057 إصابة جديدة بفيروس كورونا في اسرائيل خلال يوم واحد


القدس المحتلة / سما /

نشرت وزارة الصحة إلاسرائيلية صباح اليوم المعطيات الجديدة تتعلق بانتشار فيروس كورونا في إسرائيل ، وجاءت هذه المعطيات المثيرة للقلق أكثر من ذي قبل ، لأنها لا تزال بحالة تزايد متواصل عما قبلها.

و جاء في هذه المعطيات انه تم رصد 1057 إصابة جديدة خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة ، مما يرفع مجمل الإصابات في إسرائيل منذ بداية انتشار الوباء ولغاية الآن الى 31186 إصابة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإسرائيلية أن عدد الأشخاص الذين تعافوا من الاصابة منذ بداية انتشار الوباء ، قد بلغ حتى الآن 18131 مصابا ، مما يعني أن في إسرائيل حاليًا 12717 مصابا لا يزالون عانون من كورونا على اختلاف درجات الإصابة.

وقال بيان وزارة الصحة كذلك أن عدد من يعتبرون حالة خطيرة من بين تلك التي كورونا في البلاد هو 35 حالة وهم موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعية. كما أن هناك 85 حالة صعبة وسط أنها ليست تصل إلى حالة الخطر وهناك 85 حالة أخرى وصفت بالمتوسطة فيما باقي الإصابات تعتبر الآن طفيفة.

يشار الى ان عدد الوفيات جراء الإصابات بالفيروس الفتاك في إسرائيل منذ رصد اول إصابة بالفيروس وحتى الآن قد بلغت 338 وفاة.

الأكثر قراءة اليوم

غانتس يكشف عن استراتيجية اسرائيل القادمة تجاه غزة...

"لا تصدقهم سيدي الرئيس" .. رسالة من الفنان السوري قاسم ملحو للرئيس بشار الاسد

نتنياهو: “سأعمل لأنْ تبقى إسرائيل مائة عامٍ” ولم نعمر اكثر من 80 عاما قبل ذلك

"سياسة “أبو علي” تلحق كارثة بالطرفين".. هآرتس: لا يمكن لإسرائيل أن تقوم بليّ ذراع غزة بالقوة..!

قرارات مجلس الوزراء.. الإعلان عن موعد نتائج الثانوية العامة "التوجيهي"

حماس تسلم حزب الله رسالةً من هنية لـ "نصر الله" بشأن "الضم" وصفقة القرن..

مصر تستعد للحرب وتتخذ خطوات عملية واّليات عاجلة لحفظ امنها القومي ..

الأخبار الرئيسية

رئيس الطب الوقائي الفلسطيني : قد نضطر إلى إخلاء مستشفيات بالكامل إذا تفشى "كورونا"

يديعوت تزعم : الرجوب "متطرف و يحاول إظهار نفسه كخليفة لأبو مازن"

صحيفة :المقاومة تهدد باستمرار إطلاق الصواريخ و استشهاد الأسير الغرابلي لن يمر من دون ردّ

الصحة : وفاة مواطن سبعيني من مخيم الفوار بفيروس كورونا

لا ضم ولا انتخابات: كورونا يهيمن على جدول أعمال الحكومة الإسرائيلية