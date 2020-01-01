تسجيل 1057 إصابة جديدة بفيروس كورونا في اسرائيل خلال يوم واحد

القدس المحتلة / سما /

نشرت وزارة الصحة إلاسرائيلية صباح اليوم المعطيات الجديدة تتعلق بانتشار فيروس كورونا في إسرائيل ، وجاءت هذه المعطيات المثيرة للقلق أكثر من ذي قبل ، لأنها لا تزال بحالة تزايد متواصل عما قبلها.

و جاء في هذه المعطيات انه تم رصد 1057 إصابة جديدة خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة ، مما يرفع مجمل الإصابات في إسرائيل منذ بداية انتشار الوباء ولغاية الآن الى 31186 إصابة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإسرائيلية أن عدد الأشخاص الذين تعافوا من الاصابة منذ بداية انتشار الوباء ، قد بلغ حتى الآن 18131 مصابا ، مما يعني أن في إسرائيل حاليًا 12717 مصابا لا يزالون عانون من كورونا على اختلاف درجات الإصابة.

وقال بيان وزارة الصحة كذلك أن عدد من يعتبرون حالة خطيرة من بين تلك التي كورونا في البلاد هو 35 حالة وهم موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعية. كما أن هناك 85 حالة صعبة وسط أنها ليست تصل إلى حالة الخطر وهناك 85 حالة أخرى وصفت بالمتوسطة فيما باقي الإصابات تعتبر الآن طفيفة.

يشار الى ان عدد الوفيات جراء الإصابات بالفيروس الفتاك في إسرائيل منذ رصد اول إصابة بالفيروس وحتى الآن قد بلغت 338 وفاة.