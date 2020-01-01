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يديعوت تزعم : الرجوب "متطرف و يحاول إظهار نفسه كخليفة لأبو مازن"

الثلاثاء 07 يوليو 2020 11:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
يديعوت تزعم : الرجوب "متطرف و يحاول إظهار نفسه كخليفة لأبو مازن"


القدس المحتلة / سما /

علقت وسائل الإعلام الإسرائيلية على زيارة أحد أبرز الشخصيات في السلطة الفلسطينية أمس، جبريل الرجوب لمنزل عائلة الأسير الفلسطيني نظمي أبو بكر الذي تزعم إسرائيل أنه قتل الجندي في لواء غولاني عميت بن يغئال قبل شهرين.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الرجوب جلس مع عائلة أبو بكر لفترة طويلة، قائلا إن الجيش الإسرائيلي أساء معاملة أفراد العائلة خلال فترة ملاحقة واعتقال ابنها نظمي.
وأضاف الرجوب أن "الزيارة ليست مجرد تعبير عن التضامن بل تحمل مسؤولية وطنية وأخلاقية تجاه أبنائنا"، كما قال.
وأشارت أنه في الآونة الأخيرة، عبر رجوب عن وجهات نظر قاسية بشكل خاص بشأن إسرائيل، خاصة منذ أن كان على رأس لجنة مواجهة خطة الضم.
ونوهت أن الرجوب عقد الأسبوع الماضي مؤتمرا صحفيا مشتركا مع نائب رئيس المكتب السياسي لحماس صالح العاروري ووصف فيه إسرائيل بأنها عدو.
وحسب الصحيفة، في إسرائيل يُقدرون بأن تطرف الرجوب محسوب للغاية، من أجل محاولة الظهور كخليفة لأبي مازن، عندما يستقيل كرئيس للسلطة الفلسطينية.

#الرجوب #اسرائيل #السلطة الفلسطينية

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