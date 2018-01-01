كورتوا يسعى لتحقيق رقمين قياسيين في الليغا

وكالات / سما /

تحوّل البلجيكي تيبو كورتوا من أحد اللاعبين المنبوذين في ريال مدريد إلى القطعة التي لا غنى عنها في تشكيلة المدرب زين الدين زيدان وصمام الأمان الأول للفريق في الموسم الحالي الذي يقدم خلاله أداءً مميزاً.

وتعاقد ريال مدريد مع تيبو كورتوا من تشيلسي في صيف 2018 مقابل 30 مليون يورو، وتعرض في موسمه الأول لانتقادات لاذعة بسبب الهفوات التي ارتكبها، لاسيما وأن وصوله إلى النادي تسبب في رحيل كيلور نافاس الذي ساهم بشكل مباشر في ثلاثية دوري أبطال اوروبا التاريخية.

لكن الحارس البلجيكي نجح في الرد على جميع المشككين بمستواه في الموسم الحالي، وقدم موسم ممتاز أثبت خلاله أنه واحد من أفضل حراس المرمى في العالم، فهو ينافس على جائزة زامورا التي تمنح لأقل حارس في الدوري الإسباني تلقياً للأهداف.

وذكر موقع ديفنسا سنترال الإسباني أن تيبو كورتوا هو أهم عنصر في منظومة ريال مدريد الدفاعية، وذلك بفضل التصديات العديدة التي قام بها وسمحت للفريق بالحفاظ على نظافة شباكه والخروج بالنقاط الثلاث.

وأوضح الموقع الشهير أن تيبو كورتوا يسعى لتحقيق إنجازين رائعين، الأول فوزه بجائزة زامورا الثالثة في مسيرته الاحترافية، كونه حصل على الجائزة مرتين بقميص أتلتيكو مدريد في وقت سابق.

لكن الإنجاز الأهم الذي يسعى له كورتوا هو تحطيم رقم باكو بويو القياسي في عدد المباريات التي حافظ فيها على نظافة شباكه، ويحتاج الحارس البلجيكي لعدم تلقي أي هدف في 3 مباريات من المباريات الأربعة المتبقية.

وحافظ كورتوا على نظافة شباكه في 17 مباراة في الدوري الإسباني هذا الموسم، بينما يملك الرقم القياسي بويو الذي حافظ على نظافة شباكه في 19 مباراة خلال موسم 1986-87، وبالتالي فإن كورتوا يملك فرصة لتحطيم هذا الرقم.

وتلقى ريال مدريد 21 هدفاً في الليجا خلال الموسم الحالي، متفوقاً على أتلتيكو مدريد الذي يحتل المركز الثاني دفاعياً برصيد 25 هدفاً، وهي ميزة نادراً ما نراها عند النادي الملكي الذي يمتاز دائماً بالهجوم بشكل أكبر من الدفاع.