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الكشف عن تفاصيل قرعة دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 07 يوليو 2020 11:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الكشف عن تفاصيل قرعة دوري أبطال أوروبا


وكالات / سما /

تستعد مدينة نيون السويسرية لاستضافة قرعة دوري أبطال أوروبا، يوم الجمعة المقبل.

وحسمت 4 أندية عبورها رسمياً لربع النهائي وهي: أتالانتا، أتلتيكو مدريد، لايبزيج، وباريس سان جيرمان.

بينما يتبقى 4 فرق تنتظر التأهل، من مواجهات: (تشيلسي وبايرن ميونخ)، (نابولي وبرشلونة)، (ريال مدريد ومانشستر سيتي)، و(ليون ويوفنوس).

وستقام 3 قرعات، لربع النهائي، ونصف النهائي، والأخيرة لتحديد الفريق صاحب الأرض في النهائي (لأسباب إدارية)، وسيكون من الممكن أن تتواجه الفرق من نفس البلد.

ومن المُقرر أن تُقام مباريات ربع ونصف النهائي، والنهائي على هيئة دورة مُصغرة بخروج المغلوب في لشبونة بالبرتغال، أغسطس المقبل.

وستقام المباريات على ملعبي بنفيكا (سيستضيف المباراة النهائية)، وسبورتنج لشبونة.

أما المباريات المتبقية من دور الـ16 ستقام يومي 7 و8 أغسطس ، بينما تجرى مباريات ربع النهائي بين 12 و15 من الشهر نفسه.

#دوري أبطال أوروبا

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