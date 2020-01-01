رئيس الطب الوقائي الفلسطيني : قد نضطر إلى إخلاء مستشفيات بالكامل إذا تفشى "كورونا"

رام الله /سما/

قال الدكتور علي عبد ربه رئيس الطب الوقائي في وزارة الصحة الفلسطينية إن الوضع خطير واذا استمر على ما هو عليه فان الامور ستتجه لما لا يحمد عقباه والمسؤولية جماعية وعظيمة وعلينا جميعا مواطنين ومسؤولين ان نتحمل مسؤوليتنا ولا يمكن لاي جهة ان تعمل لوحدها.

وأضاف عبد ربه في تصريحات اذاعية أن العدد الكبير من الفحوصات التي تجري وما يصدر منها من نتائج ايجابية يدل على ان هناك فجوة كبيرة بين المواطنين ومدى التزامهم، مضيفا" لا يعقل ان يسجل اكثر من 90 اصابة بمنطقة ما ويقام فيها أفراح".

وحذر من تفشي الفيروس بدرجة اكبر ان استمرت اللامبالاة من بعض المواطنين.

وأشار الى أن محافظة الخليل كبرى محافظات الوطن ولا يمكن ان تخصيص كل مستشفى الخليل لمرضى كوفيد 19، لان المستشفى يخدم مئات الاف المواطنين ولا يمكن ان التضحية بالمواطنين لاجل 100 مصاب.، مشيرا "لكن قد نضطر لاخلاء مستشفيات باكملها اذا تفشى الفيروس".