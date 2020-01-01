مورينيو يحمل نفسه مسؤولية مشاجرة لوريس وسون

وكالات / سما /

تحدث البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لتوتنهام، عن المشادة التي حدثت بين ثنائي فريقه هوجو لوريس وسون هيونج مين.

توتنهام حقق الفوز على إيفرتون بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت على ملعب وايت هارت لاين، ضمن فعاليات الجولة 33 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ومع نهاية الشوط الأول، اندفع هوجو لوريس نحو زميله سون وقام بدفعه وحاول الاعتداء عليه، وتدخل زملائهم حتى لا يتفاقم الأمر.

وجاء سبب الاشتباك بسبب تكاسل سون في أداء الدور الدفاعي، وهو ما أغضب حارس المرمى الفرنسي. لكن مع بداية أحداث الشوط الثاني، صافح هوجو لوريس زميله أمام الكاميرات، لتنتهي الأزمة سريعًا.

وقال مورينيو في نهاية المباراة إلى شبكة “سكاي سبورتس” عن الواقغة: “ما حدث كان أمر رائع، ربما يكون ذلك نتيجة لقاءاتنا”.

وأضاف: “إذا كنت تريد إلقاء اللوم على شخص ما، فهذا أنا، كنت انتقد أولادي، طلبت منهم أن يكونوا أكثر مرونة من أجل صالح الفريق”.

وواصل: “سون شخص رائع، الجميع يحبه، لكن قائد الفريق طلب منه بذل المزيد من المجهود لصالح الفريق”.

وأختتم: “إنه شيء يحتاجه الفريق للتطور، لكي تكبر تحتاج إلى شخصية قوية، عندما يكون لديك مثل هذا رد الفعل، فلا تتواجد الشكوك هنا”.