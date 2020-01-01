  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

محكمة الاحتلال تؤجل النظر في الاستئناف المقدم باسم محرري "وفاء الأحرار"

الثلاثاء 07 يوليو 2020 10:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
محكمة الاحتلال تؤجل النظر في الاستئناف المقدم باسم محرري "وفاء الأحرار"


رام الله / سما /

أجّلت المحكمة "العليا" التابعة للاحتلال، النظر في الاستئناف المُقدم باسم مجموعة من محرري صفقة “وفاء الأحرار” المُعاد اعتقالهم، وذلك حتى الثامن من أيلول/ سبتمبر 2020، بحسب نادي الأسير.

وأوضحت زوجة الأسير نائل البرغوثي أمان نافع: "أن الاستئناف مُقدم منذ أكثر من عام وجرى تأجيله عدة مرات، وكان من المفترض أن تُعقد جلسة الاستئناف اليوم الموافق السابع  من تموز/ يوليو الجاري، معتبرة أن عملية التأجيل المرتبطة بالوضع الراهن المتعلق بالوباء غير مبرره، فمحاكم الاحتلال تستمر في عقد جلساتها."

يُشار إلى أن سلطات الاحتلال تواصل اعتقال أكثر من (50) محرراً من صفقة "وفاء الأحرار" كرهائن وهم من أصل قرابة (70) محرراً جرى اعتقالهم منذ حزيران عام 2014م، من بينهم الأسير نائل البرغوثي الذي يقضي أطول فترة اعتقال في الأسر ومجموعها أكثر من 40 عاماً. 

يذكر أن سلطات الاحتلال أعادت لغالبية المحررين المُعاد اعتقالهم، أحكامهم السابقة وغالبيتها أحكام بالسّجن المؤبد.

#محكمة الاحتلال #صفقة وفاء الأحرار

الأكثر قراءة اليوم

غانتس يكشف عن استراتيجية اسرائيل القادمة تجاه غزة...

"لا تصدقهم سيدي الرئيس" .. رسالة من الفنان السوري قاسم ملحو للرئيس بشار الاسد

نتنياهو: “سأعمل لأنْ تبقى إسرائيل مائة عامٍ” ولم نعمر اكثر من 80 عاما قبل ذلك

"سياسة “أبو علي” تلحق كارثة بالطرفين".. هآرتس: لا يمكن لإسرائيل أن تقوم بليّ ذراع غزة بالقوة..!

قرارات مجلس الوزراء.. الإعلان عن موعد نتائج الثانوية العامة "التوجيهي"

حماس تسلم حزب الله رسالةً من هنية لـ "نصر الله" بشأن "الضم" وصفقة القرن..

مصر تستعد للحرب وتتخذ خطوات عملية واّليات عاجلة لحفظ امنها القومي ..

الأخبار الرئيسية

رئيس الطب الوقائي الفلسطيني : قد نضطر إلى إخلاء مستشفيات بالكامل إذا تفشى "كورونا"

يديعوت تزعم : الرجوب "متطرف و يحاول إظهار نفسه كخليفة لأبو مازن"

صحيفة :المقاومة تهدد باستمرار إطلاق الصواريخ و استشهاد الأسير الغرابلي لن يمر من دون ردّ

الصحة : وفاة مواطن سبعيني من مخيم الفوار بفيروس كورونا

لا ضم ولا انتخابات: كورونا يهيمن على جدول أعمال الحكومة الإسرائيلية