كورونا عالميا: اكثر من 540 ألف وفاة ونحو 11 مليون و 732 ألف إصابة

وكالات

بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة كورونا المستجد- " كوفيد19"، حتى مساء الإثنين، أن الفيروس أودى بحياة 540,116 شخصاً في دول العالم، فيما تبلغ حصيلة أعداد المصابين المعلن عنهم، نحو 11 مليون، و732 ألف حالة مؤكدة، تعافى منهم ما يزيد عن 6 ملايين و 623 ألف مريض.

وعلى صعيد الدول العربية فقد أعلنت 20 دولة بينها فلسطين، يوم أمس الإثنين، عن وفاة 271 شخصاً متأثرين باصابتهم بالفيروس، وعن اكتشاف 11,745 إصابة جديدة مؤكدة.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 213 دولة وإقليم ومنطقة حول العالم، حيث اكتشف الإثنين، اكثر من 170 ألف إصابة جديدة، وأوقعت خلال ال24 ساعة الأخيرة 3,562 حالة وفاة على الأقل.

وأصبحت كل من الولايات المتحدة الامريكية، والبرازيل، وبريطانيا، وإيطاليا، والمكسيك، هي الدول الخمس الأكثر تأثرا جراء الجائحة، من حيث الحصيلة الإجمالية لاعداد الوفيات الناتجة عن الإصابة بالفيروس.

وتتصدر أمريكا قائمة دول العالم الأكثر تاثراً جراء الجائحة، كونها تسجل الجزء الاكبر من الحصيلة العالمية لأعداد الوفيات والاصابات المعلنة، حيث سجلت حتى مساء الإثنين، 360 حالة وفاة، ليرتفع بذلك عدد الوفيات الاجمالي لديها الى 132,961 شخصا، فيما تخطت حصيلة أعداد المصابين الإجمالية حاجز ال 3 ملايين حالة، بنحو 40 الف اصابة مؤكدة، منهم نحو 50 ألف إصابة جديدة سجلت خلال ال24 ساعة الأخيرة.

وتبلغ الحصيلة الاجمالية للوفيات في البرازيل، 65,556 شخصاً، منهم 565 الإثنين، ويبلغ اجمالي الإصابات لديها اكثر من مليون و 626 الف حالة مؤكدة، منهم نحو 22 الف إصابة، في آخر 24 ساعة.

فيما تبلغ حصيلة الوفيات في بريطانيا، 44,236 حالة، وحصيلة الإصابات 285,768 إصابة، منهم 16 حالة وفاة و 352 إصابة جديدة آخر 24 ساعة.

اما في ايطاليا، فتبلغ حصيلة الوفيات لديها 34,869 حالة، وحصيلة المصابين 241,819 شخصاً، منهم 8 وفياة، و 208 إصابة في الساعات ال24 الاخيرة.

فيما تبلغ الحصيلة الإجمالية للوفيات في المكسيك، 30,639 شخصاً، وحصيلة الإصابات المعلنة تبلغ 256 شخصاً، منهم 273 حالة وفاة و 4,683 إصابة آخر 24 ساعة.

271 وفاة و 11,745 إصابة جديدة في 20 دولة عربية

وأوضحت الإحصاءات أن 15 دول عربية، بينها فلسطين، أعلنت امس الإثنين، عن 271 حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا"، هي: العراق، مصر، السعودية، السودان، الجزائر، اليمن، قطر، الكويت، سلطنة عمان، موريتانيا، المغرب، الإمارات، البحرين، فلسطين، وسوريا،، فيما سجلت 5 دول عربية أخرى إصابات جديدة مؤكدة.

فسجلت العراق وفاة 94 شخصاً، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات إلى 2,567 شخصاً، كما سجلت 1796 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 62,275 حالة حتى الآن.

وسجلت مصر وفاة 79 شخصاً، من مجموع 3,422 حالة وفاة، وعن تسجيل 969 إصابة جديدة ليصل بذلك إجمالي عدد المصابين إلى 76,222 حالة.

فيما سجلت السعودية 52 حالة وفاة، من مجموع 1,968 وفاة، كما سجلت 4,207 إصابات جديدة، ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 213,716 شخصاً.

وسجلت السودان وفاة 8 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات لديها إلى 616 أشخاص، كما سجلت 127 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 9,894 حالة حتى الآن.

فيما سجلت الجزائر وفاة 7 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 959 شخصاً، كما سجلت 463 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 16,404 حالات حتى الآن.

كما سجلت اليمن وفاة 7 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات إلى 345 شخصاً، كما سجلت 19 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 1,284 حالة حتى الآن.

وسجلت قطر وفاة 5 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات لديها إلى 133 شخصاً، كما سجلت 546 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 100,345 حالة حتى الآن.

وكذلك سجلت الكويت وفاة 5 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات لديها إلى 373 شخصاً، كما سجلت 703 إصابات جديدة مؤكدة من مجموع 50,644 حالة حتى الآن.

كما سجلت سلطنة عمان وفاة 5 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات إلى 218 شخصاً، كما سجلت 1,557 إصابة جديدة، من مجموع 47,735 إصابة حتى الآن.

وسجلت موريتانيا وفاة 3 أشخاص، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات فيها إلى 133 شخصاً، كما سجلت 69 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 4,948 حالة حتى الآن.

فيما سجلت المغرب وفاة شخصين، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات لديها إلى 237 شخصاً، كما سجلت 164 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 14,379 حالة حتى الآن.

وسجلت الإمارات وفاة شخص واحد، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات لديها إلى 324 شخصاً، كما سجلت 528 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 52,068 حالة حتى الآن.

كما سجلت البحرين وفاة شخص واحد، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات إلى 98 شخصاً، فيما تبلغ حصيلة المصابين الاجمالية لديها 29,821 حالة، منهم 454 إصابة جديدة آخر 24 ساعة.

واعلن في فلسطين عن وفاة مواطن ستيني من محافظة الخليل، ليرتفع بذلك اجمالي عدد الوفيات في فلسطين الى 21 مواطناً، كما اعلن عن تسجيل 64 إصابة جديدة في عدة محافظات في الضفة، مما يرفع اجمالي اعداد المصابين المسجلين الى 4,786 شخصاً حتى الآن.

كما سجلت سوريا وفاة شخص واحد، ليرتفع بذلك مجموع عدد الوفيات لديها إلى 14 شخصاً، كما سجلت 14 إصابة جديدة مؤكدة من مجموع 372 حالة حتى الآن.

وعلى صعيد الدول العربية التي لم تشهد يوم امس الإثنين، حالات وفاة، فيما سجلت اصابات جديدة على أراضيها، فقد سجلت جيبوتي 30 إصابة جديدة، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 4,822 حالة، توفي منهم 55 شخصاً حتى الآن.

كما سجلت لبنان اصابة 12 شخصاً، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 1,885 حالة، توفي منهم 36 شخصاً حتى الآن.

فيما سجلت تونس اصابة 11 شخصاً، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 1,199 حالة، توفي منهم 50 شخصاً حتى الآن.

كما سجلت الصومال، 9 إصابات جديدة، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 3,006 حالات، توفي منهم 92 شخصاً حتى الآن.

وسجلت الأردن 3 إصابات جديدة، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 1,167 حالة، توفي منهم 10 أشخاص حتى الآن.