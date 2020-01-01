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الصحة: 18 إصابة بكورونا في العناية المكثفة و4 موصولة بأجهزة التنفس الصناعي

الثلاثاء 07 يوليو 2020 10:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة: 18 إصابة بكورونا في العناية المكثفة و4 موصولة بأجهزة التنفس الصناعي


رام الله / سما /

 أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة، كمال الشخرة، صباح يوم الثلاثاء، أنّ 18 حالة مصابة بفيروس كورونا في العناية المكثفة، 4 منها موصولة بأجهزة التنفس الصناعي.

وقال الشخرة في تصريحات إذاعية، إنّ "هناك اجتماع للجنة الوبائية الساعة 9:30 صباحاً، ولدينا عدد كبير من الاصابات منذ مساء الاثنين".

وكانت وزير الصحة د. مي الكيلة أعلنت، عن وفاة مسن متأثراً بإصابته بفايروس كورونا في محافظة الخليل، بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت الكيلة عبر فيسبوك، أنّه تم تسجيل حالة وفاة جديدة لمواطن سبعيني من مخيم الفوار في محافظة الخليل بفيروس كورونا، ما يرفع عدد حالات الوفاة بالفيروس في فلسطين إلى 22 حالة، والمتوفي هو جميل محمود عصفور 70 عاماً، توفي متأثرآ بإصابته بوباء كورونا،

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