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أعراض "كورونا" تظهر على رئيس البرازيل.. سخر منه سابقا

الثلاثاء 07 يوليو 2020 10:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أعراض "كورونا" تظهر على رئيس البرازيل.. سخر منه سابقا


وكالات

كشف الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، الإثنين، أنه خضع لاختبار آخر للكشف عن فيروس كورونا، وذلك بعدما ذكرت وسائل الإعلام المحلية أنه يعاني من أعراض مرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس.


وقال بولسونارو لأنصاره خارج القصر الرئاسي إنه زار المستشفى للتو وخضع للاختبار، مضيفا أن الفحص أظهر أن رئتيه في حالة جيدة.

وكان بولسونارو سخر من الفيروس بداية ظهوره، واستخف بخطورته، رافضا الالتزام بالإجراءات الوقائية، وظهر مرارا دون ارتداء كمامة في تجمعات لأنصاره، قبل أن يرغم عليها بقرار من المحكمة.

وقال في تصريحات سابقة إن "كورونا خدعة"، مضيفا أنه "عبارة عن إنفلونزا صغيرة، ولا ضرر في حال أصابت 70 بالمئة من المواطنين"، مشبها إياها بالمطر الذي يبلل الناس قبل أن يتلاشى سريعا.

وحتى صباح الثلاثاء، سجلت البرازيل أكثر من 1.6 مليون إصابة بفيروس كورونا، نتج عنها نحو 133 ألف حالة وفاة.

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