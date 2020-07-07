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أسعار الدواجن واللحوم اليوم في أسواق غزة

الثلاثاء 07 يوليو 2020 09:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أسعار الدواجن واللحوم اليوم في أسواق غزة


غزة / سما /

أسعار الأسماك والدواجن واللحوم الطازجة اليوم الثلاثاء 7/07/2020:

العجل: 36 شيكل

بتلو: 40 شيكل

الضاني: 45 – 50 شيكل

أسعار الدواجن:

أسعار طبق البيض:

 8 – 9 شيكل

أسعار الدجاج:

1ك = 8.5 – 9 شيكل

صدر: 20 شيكل

شيش: 21 شيكل

فخد: 11 شيكل

دبوس: 12 شيكل

جناح: 8  شيكل

كبدة: 15 شيكل

أسعار الحبش: غير متوفر

أسعار الأسماك الطازجة:

دنيس (برك): 1ك = 33 شيكل

سكمبلة: 1ك = 7شيكل

سردينة = 17 شيكل

سردينة بزرة: 3 شيكل

فريدي صغير: 17 شيكل

فريدي وسط: 25 شيكل

فريدي كبير: 60 شيكل

سكمبلة كبير: 25 شيكل

سكمبلة صغيرة: 10 شيكل

سويسي: 25 شيكل

جربيدي وسط: 25 شيكل

صروص: 25 شيكل

كلماري: 25 شيكل

غمبري وسط: 40 شيكل

غمبري جامبو: 60 شيكل

#الدجاج #اسعار الدجاج

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