رام الله / سما /

طالعتنا الصحف الفلسطينية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، بالتركيز على أخبار استشهاد الأسير سعيد الغرابلي من قطاع غزة في سجون الاحتلال، وبإجراءات مجلس الوزراء المتعلقة بمطالبة إسرائيل بإغلاق المعابر، والدعوة لتبنية ميثاق شرف يمنع إقامة الأعراس وبيوت العزاء لتقليص مساحة انتشار وباء كورونا.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحــيـــاة الــجــديــــدة":

الطواقم الطبية تنقذ جنينا لمريضة مصابة بكورونا في الخليل

إخطار بهدم 30 منزلا ومنشأة في العيسوية ومسيرة ضد اعتداءات المستوطنين بأراضي خلة حسان... واستشهاد الأسير سعيد الغرابلي من غزة في سجون الاحتلال جراء الاهمال الطبي

الرئيس التونسي يوقع أمرا رئاسيا بمنح الجنسية التونسية لـ34 فلسطينيا

أكد أن عدم سيطرتنا عليها إضافة لإجراءات الاحتلال هي السبب الرئيس في زيادة اعداد الاصابات بكورونا... اشتية يطالب إسرائيل بإغلاق المعابر والأمم المتحدة بمراقبة حركة الدخول والخروج عليها

عشائر الخليل: منع التجمعات واجب وطني للخروج من أزمة الوباء... وفاة مواطن وتسجيل 64 إصابة بكورونا

في ختمام أعمال دورته التاسعة التي انطلقت في عمان عبر المنصة الرقمية... "التعاون الصيني العربي" يرفض بشدة مخطط الضم الإسرائيلي

مصر ثمنت مواقف بكين الراعية للقضية الفلسطينية... الصفدي: الصين شريك رئيسي في إحلال السلام العادل

8 سنوات على رحيل القائد الوطني هاني الحسن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح

اليونسكو تعتمد قرارين لدولة فلسطين في المجلس التنفيذي

نتائج التوجيهي السبت.. ومجلس الوزراء يصادق على تنبي نموذج التعليم المدمج للعام الدراسي الجديد

للأجانب المقيمين في المملكة... السعودية تفتح باب التسجيل لأداء مناسك الحج

"الأيـــــــام":

حالة وفاة واحدة و64 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الحكومة تقر توصيات لجنتها بشان احتياجات الخليل... اشتية يطلب اسرائيل باغلاق المعابر مع فلسطين ويدعو لتنبني ميثاق شرف يمنع الأعراس والعزاء

نتائج التوجيهي تعلن السبت القادم... الحكومة تقرر اعتماد "التعليم المدمج" شاملا "التعليم الوجاهي" والتعليم عن بعد"

مستوطنون يشرعون ببناء بؤرة استيطانية على أراضي خربة احمير

الطبيب سميح دويك يروي تجربته عقب تعافيه من "كورونا"

دعوات استيطانية للاستيلاء على أراضي خربة ابزيق بذريعة حماية المواقع

"الصحة" تقرر الاكتفاء بإصدار تقرير واحد يومياً حول مستجدات كورونا

إخطارات بهدم عشرات المنازل في العيسوية

استشهاد الأسير سعدي الغرابلي جراء الإهمال الطبي

إسرائيل تطلق قمر تجسس إلى الفضاء

تسجيل 64 إصابة جديدة بفيروس كورونا صباح اليوم

"الـــقـــدس":