الاحتلال يعتقل 6 مواطنين من رام الله

رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 6 مواطنين من محافظة رام الله، أغلبهم من بلدة بيت ريما.

وذكرت مصادر محلية ، أن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة شبان من بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله، فيما أعادت اعتقال مواطن بعد الافراج عنه يوم أمس، وهم: يحيى سامر الريماوي (19 عاما)، وأحمد حسام الريماوي ( 18 عاما)، وأمير أحمد الريماوي ( 18 عاما)، ويوسف الريماوي (19 عاما).

وأضافت المصادر، أن الاحتلال أعاد اعتقال المواطن ساهر البرغوثي (55 عاما) مجددا، بعد الافراج عنه يوم أمس.

ومن بلدة دير أبو مشعل المجاورة، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب موسى نصر زهران، عقب دهم منزله.