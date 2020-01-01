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الاحتلال يشن حملة اعتقالات واقتحامات واسعة في مدن الضفة

الثلاثاء 07 يوليو 2020 08:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يشن حملة اعتقالات واقتحامات واسعة في مدن الضفة


رام الله / سما /

 اعتقلت قوات الاحتلال الليلة الماضية وفجر اليوم الثلاثاء، عدة شبان من مناطق متفرقة في الضفة.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين قصي شحاده و محمد بهنجاوي من سكان مخيم بلاطة على حاجز بيت فوريك شرقي المدينة.

كما اعتقلت الشاب مصعب عبد السلام عواد من قرية عورتا جنوبي نابلس وهو طالب جامعي.

وشنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في طولكرم وعنبتا طالت كل من : مثنى المصري واسلامبولي بدير ونور ياسين وعبد الرحمن صبحه وحسن جملة ومحمود أبو زينة ومجد الهمشري.

واعتقلت قوة خاصة إسرائيلية موسى نصر زهران من بيته في بلدة دير ابو مشعل قضاء رام الله.

واعتقلت بلال الجابر ومحمد عناية وعدي حنيني من قلقيلية.

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