وزير الصحة الاسرائيلي : اتمني ان لا نضطر بعد اسبوعين الاعلان عن اغلاق شامل

القدس المحتلة / سما /

اعلن وزير الصحة الاسرائيلي يولي ادلشتاين في مؤتمر صحافي على خلفية زيادة انتشار فيروس كورونا في اسرائيل والقيود التي اعلنت عنها الحكومة الاسرائيلية اليوم نيته تعيين مدير خاص لمعالجة ازمة انتشار فيروس كورونا مشيرا الى انه يدرس فرض الاغلاق على بلدات صنفت "حمراء" نظرا لانتشار الفيروس الكبير بها.

وقال ادلشتاين في تطرقه الى القيود الجديدة "هذه الخطوات الغير سهلة تمنح الامل، انا اشير فقط الى الامل حتى لا نضطر بعد اسبوع او اسبوعين للاعلان عن اغلاق شامل ولا احد يريده".

واضاف ادلشتاين ان القرارات الصعبة التي اتخذتها الحكومة اليوم جاءت بعد نقاش حاد، ومن الممكن ان يكون تأثير قاس على مواطنين كثر، لكن لا يمكن التساهل بالتعامل مع الازمة، وقال ان انخفاض انتشار الفيروس يساهم بانعاش الاقتصاد، في المقابل فان الانتشار الكبير له يلحق ضررا كبيرا للاقتصاد.

واعتذر غانتس من المواطنين الاسرائيليين الذين لم يتلقوا جوابا لدى اتصالهم بمراكز الجبهة الداخلية بعد تلقيهم رسائل تطالبهم بالدخول للحجر بسبب تعقب الشاباك، وقال ان الوزارة ستضاعف عدد العاملين في مراكز الاستعلام التابعة للجبهة الداخلية، كما ستضاعف عملية التحقيق الوبائي.

واعلنت الحكومة الاسرائيلية اليوم عن عدد من القيود لمكافحة الفيروس،ما في ذلك: إغلاق القاعات والمناسبات، وتقييد مقاعد المطعم لما يصل إلى 20 شخصًا في الداخل و 30 في الخارج، وإغلاق صالات الألعاب الرياضية والمسابح العامة، وإلغاء المخيمات الصيفية من الصف الخامس الابتدائي وما فوق.