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تقرير: الموساد احبط محاولات لاستهداف سفارات اسرائيلية بعدد من الدول

الإثنين 06 يوليو 2020 11:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
تقرير: الموساد احبط محاولات لاستهداف سفارات اسرائيلية بعدد من الدول


القدس المحتلة / سما /

افادت القناة الاسرائيلية "12" ان جهاز الموساد الاسرائيلي نجح مؤخرا باحباط محاولات لاستهداف سفارات اسرائيلية في اوروبا ودول اخرى، وذكر التقرير ان الرقابة العسكرية سمحت بالنشر انه تم احباط هذه المخططات الا انها رفضت ذكر الدول التي حدثت بها هذه المحاولات. 

وبحسب القناة العبرية، فان المحاولات الايرانية التي تحدث بالفترة الاخيرة تأتي على خلفية النشاطات التي ينسبها الايرانيون الى اسرائيل في ايران وسوريا، ووفقا لما باتت تدركه اسرائيل، فان الايرانيين يرغبون بالانتقام ومستوى الاحباط لديهم يتزايد، لكن مستوى التعاون الذي يمتلكه جهاز الموساد مع الاجهزة النظيرة له في هذه الدول ساهم في احباط هذه المخططات. 

الانفجار الغامض في موقع تخصيب اليورانيوم نطنز ادى الى تأخير برنامج تخصيب اليورانيوم الايراني- سنة واحدة على الاقل للوراء بموجب تقديرات لمصدر استخباراتي غربي. وعلى خلفية هذا التقرير، نجحت اسرائيل صباح اليوم باطلاق قمر صناعي عسكري للرصد اطلق عليه "اوفيك 16". 

#الموساد #اسرائيل #سفارات اسرائيلية

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