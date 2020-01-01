عشراوي تدعو "اليونسكو" للدفاع عن التراث الفلسطيني والوقوف في وجه الانتهاكات الإسرائيلية

رام الله / سما /

رحبت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، باعتماد المجلس التنفيذي التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، قرارين خاصين بدولة فلسطين، متعلقين بضرورة الحفاظ على المؤسسات التعليمية والثقافية في فلسطين، وكذلك حماية المواقع التراثية في القدس المحتلة والخليل والمدن الفلسطينية الاخرى.

وشددت في بيان لها، مساء اليوم الاثنين، على أهمية هذا التصويت الذي أكد دور "اليونسكو" وتفويضها، وعلى ضرورة مواجهة الانتهاكات الاسرائيلية بحق المواقع التراثية.

ولفتت الى ضرورة أن تتخذ "اليونسكو" خطوات استباقية جادة، بما يتماشى مع ولايتها، وذلك على ضوء الاجراءات الاسرائيلية المتصاعدة بحق مواقع التراث الفلسطيني في القدس والخليل ومدرجات بتير في بيت لحم، بما فيها مخططات الضم غير الشرعية التي تستهدف المواقع التاريخية والأثرية تحديدا.

وقالت عشراوي: "نتوقع المزيد من (اليونسكو) وعلى وجه الخصوص من المديرة العامة للمنظمة أودري أزولاي وذلك عبر اتخاذ خطوات فاعلة للدفاع عن مواقع التراث الفلسطيني المدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، والدفاع عن الحقوق الثقافية والتعليمية للشعب الفلسطيني، التي تتعرض لسياسة تدمير ممنهجة من قبل إسرائيل".

ودعت عشراوي أزولاي إلى تنفيذ ولاية "اليونسكو" في فلسطين والوقوف في وجه الاعتداء الإسرائيلي المستمر على التراث والرواية والتاريخ الفلسطيني وعدم الصمت ازاء ذلك كونه يتعارض مع ولاية ومبادئ "اليونسكو".